بيزو مكسيكي إلى درهم إماراتي
تحويل MXN إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mexican peso
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mexican Peso
|1 AED
|4.66363 MXN
|5 AED
|23.31815 MXN
|10 AED
|46.63630 MXN
|20 AED
|93.27260 MXN
|50 AED
|233.18150 MXN
|100 AED
|466.36300 MXN
|250 AED
|1165.90750 MXN
|500 AED
|2331.81500 MXN
|1000 AED
|4663.63000 MXN
|2000 AED
|9327.26000 MXN
|5000 AED
|23318.15000 MXN
|10000 AED
|46636.30000 MXN