درهم إماراتي إلى ريال قطري
تحويل AED إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال قطري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 QAR
|1.00757 AED
|5 QAR
|5.03785 AED
|10 QAR
|10.07570 AED
|20 QAR
|20.15140 AED
|50 QAR
|50.37850 AED
|100 QAR
|100.75700 AED
|250 QAR
|251.89250 AED
|500 QAR
|503.78500 AED
|1000 QAR
|1007.57000 AED
|2000 QAR
|2015.14000 AED
|5000 QAR
|5037.85000 AED
|10000 QAR
|10075.70000 AED