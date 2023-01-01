درهم إماراتي إلى ريال قطري

تحويل AED إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
992.49 qar

1.00000 AED = 0.99249 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433851.656130.9576518.2097
1GBP1.1580811.23185102.1511.66061.918021.1090321.0893
1USD0.94010.811787182.9251.348051.557030.900317.12
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625630.01877630.01085680.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال القطري
1 AED0.99249 QAR
5 AED4.96243 QAR
10 AED9.92486 QAR
20 AED19.84972 QAR
50 AED49.62430 QAR
100 AED99.24860 QAR
250 AED248.12150 QAR
500 AED496.24300 QAR
1000 AED992.48600 QAR
2000 AED1984.97200 QAR
5000 AED4962.43000 QAR
10000 AED9924.86000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 QAR1.00757 AED
5 QAR5.03785 AED
10 QAR10.07570 AED
20 QAR20.15140 AED
50 QAR50.37850 AED
100 QAR100.75700 AED
250 QAR251.89250 AED
500 QAR503.78500 AED
1000 QAR1007.57000 AED
2000 QAR2015.14000 AED
5000 QAR5037.85000 AED
10000 QAR10075.70000 AED