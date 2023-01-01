50 درهم إماراتي إلى ريال قطري

تحويل AED إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ aed
٤٩٫٦٤ qar

1.00000 AED = 0.99288 QAR

Mid-market exchange rate at 17:52
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.92990.79732155.51871.3601517.3585
1 INR0.011982513.400040.01114240.00955390.6652530.0162980.207998
1 PKR0.003524230.29411510.003277130.002809940.1956610.004793480.0611753
1 EUR1.075489.7475305.14510.857459.70481.4627118.6673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال القطري
1 AED0.99288 QAR
5 AED4.96439 QAR
10 AED9.92879 QAR
20 AED19.85758 QAR
50 AED49.64395 QAR
100 AED99.28790 QAR
250 AED248.21975 QAR
500 AED496.43950 QAR
1000 AED992.87900 QAR
2000 AED1985.75800 QAR
5000 AED4964.39500 QAR
10000 AED9928.79000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 QAR1.00717 AED
5 QAR5.03585 AED
10 QAR10.07170 AED
20 QAR20.14340 AED
50 QAR50.35850 AED
100 QAR100.71700 AED
250 QAR251.79250 AED
500 QAR503.58500 AED
1000 QAR1007.17000 AED
2000 QAR2014.34000 AED
5000 QAR5035.85000 AED
10000 QAR10071.70000 AED