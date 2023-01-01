20 ريال قطري إلى درهم إماراتي
تحويل QAR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال قطري إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Qatari rials
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 QAR
|1.00735 AED
|5 QAR
|5.03675 AED
|10 QAR
|10.07350 AED
|20 QAR
|20.14700 AED
|50 QAR
|50.36750 AED
|100 QAR
|100.73500 AED
|250 QAR
|251.83750 AED
|500 QAR
|503.67500 AED
|1000 QAR
|1007.35000 AED
|2000 QAR
|2014.70000 AED
|5000 QAR
|5036.75000 AED
|10000 QAR
|10073.50000 AED