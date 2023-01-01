5000 ريال قطري إلى درهم إماراتي

تحويل QAR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ qar
٥٬٠٣٦٫٧٥ aed

1.00000 QAR = 1.00735 AED

Mid-market exchange rate at 10:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.075389.46411.466921.652270.963918.7766
1GBP1.1542711.2412103.2671.693251.907191.112621.6735
1USD0.929950.805672183.19921.36421.536570.896417.4617
1INR0.01117770.009683650.012019310.01639680.01846860.01077410.209878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

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QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 QAR1.00735 AED
5 QAR5.03675 AED
10 QAR10.07350 AED
20 QAR20.14700 AED
50 QAR50.36750 AED
100 QAR100.73500 AED
250 QAR251.83750 AED
500 QAR503.67500 AED
1000 QAR1007.35000 AED
2000 QAR2014.70000 AED
5000 QAR5036.75000 AED
10000 QAR10073.50000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال القطري
1 AED0.99270 QAR
5 AED4.96352 QAR
10 AED9.92704 QAR
20 AED19.85408 QAR
50 AED49.63520 QAR
100 AED99.27040 QAR
250 AED248.17600 QAR
500 AED496.35200 QAR
1000 AED992.70400 QAR
2000 AED1985.40800 QAR
5000 AED4963.52000 QAR
10000 AED9927.04000 QAR