5.000 Katar riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile QAR → AED çevirin

1,000QR QAR = 1,007د.إ AED

11:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 QAR → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00771,0077
Düşük1,00731,0059
Ortalama1,00751,0075
Değişim-0.02%0.02%
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1 QAR → AED istatistikleri

QAR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0077, en düşük 1,0073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0075 oldu. QAR → AED kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

QAR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0077, en düşük 1,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0075 oldu. QAR → AED kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2351198,330,5630,6741.227,51,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 QAR1,00725 AED
5 QAR5,03625 AED
10 QAR10,07250 AED
20 QAR20,14500 AED
50 QAR50,36250 AED
100 QAR100,72500 AED
250 QAR251,81250 AED
500 QAR503,62500 AED
1000 QAR1.007,25000 AED
2000 QAR2.014,50000 AED
5000 QAR5.036,25000 AED
10000 QAR10.072,50000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Katar Riyali
1 AED0,99280 QAR
5 AED4,96400 QAR
10 AED9,92799 QAR
20 AED19,85598 QAR
50 AED49,63995 QAR
100 AED99,27990 QAR
250 AED248,19975 QAR
500 AED496,39950 QAR
1000 AED992,79900 QAR
2000 AED1.985,59800 QAR
5000 AED4.963,99500 QAR
10000 AED9.927,99000 QAR