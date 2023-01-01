درهم إماراتي إلى ليف بلغاري

تحويل AED إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٥٠٠٫٦٣ bgn

1.00000 AED = 0.50063 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063688.1991.4341.65580.9577518.2077
1GBP1.1578811.23155102.1261.660441.917261.1089621.0828
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.900417.1189
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.0108580.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / لياف بلغاري
1 AED0.50063 BGN
5 AED2.50313 BGN
10 AED5.00626 BGN
20 AED10.01252 BGN
50 AED25.03130 BGN
100 AED50.06260 BGN
250 AED125.15650 BGN
500 AED250.31300 BGN
1000 AED500.62600 BGN
2000 AED1001.25200 BGN
5000 AED2503.13000 BGN
10000 AED5006.26000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BGN1.99750 AED
5 BGN9.98750 AED
10 BGN19.97500 AED
20 BGN39.95000 AED
50 BGN99.87500 AED
100 BGN199.75000 AED
250 BGN499.37500 AED
500 BGN998.75000 AED
1000 BGN1997.50000 AED
2000 BGN3995.00000 AED
5000 BGN9987.50000 AED
10000 BGN19975.00000 AED