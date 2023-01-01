20 درهم إماراتي إلى ليف بلغاري

تحويل AED إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aed
٩٫٩١ bgn

1.00000 AED = 0.49544 BGN

Mid-market exchange rate at 14:48
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.446283.750.930250.79846755.49111.358717.3479
1 INR0.011983813.40040.01114770.009568670.6649940.01628240.207894
1 PKR0.003524230.29408310.003278350.002813980.1955630.004788370.061138
1 EUR1.07589.7045305.03110.858359.65291.460618.649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / لياف بلغاري
1 AED0.49544 BGN
5 AED2.47720 BGN
10 AED4.95439 BGN
20 AED9.90878 BGN
50 AED24.77195 BGN
100 AED49.54390 BGN
250 AED123.85975 BGN
500 AED247.71950 BGN
1000 AED495.43900 BGN
2000 AED990.87800 BGN
5000 AED2477.19500 BGN
10000 AED4954.39000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BGN2.01841 AED
5 BGN10.09205 AED
10 BGN20.18410 AED
20 BGN40.36820 AED
50 BGN100.92050 AED
100 BGN201.84100 AED
250 BGN504.60250 AED
500 BGN1009.20500 AED
1000 BGN2018.41000 AED
2000 BGN4036.82000 AED
5000 BGN10092.05000 AED
10000 BGN20184.10000 AED