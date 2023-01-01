1 درهم إماراتي إلى ليف بلغاري

تحويل AED إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 aed
0.50 bgn

1.00000 AED = 0.49556 BGN

Mid-market exchange rate at 14:47
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4451283.750.93040.79859455.49551.359317.354
1 INR0.011983913.400440.01114990.00957030.6650540.01628980.207969
1 PKR0.003524230.2940810.003278960.002814430.1955790.004790480.0611595
1 EUR1.074889.6868304.97510.858359.64661.4609818.6521

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / لياف بلغاري
1 AED0.49556 BGN
5 AED2.47781 BGN
10 AED4.95561 BGN
20 AED9.91122 BGN
50 AED24.77805 BGN
100 AED49.55610 BGN
250 AED123.89025 BGN
500 AED247.78050 BGN
1000 AED495.56100 BGN
2000 AED991.12200 BGN
5000 AED2477.80500 BGN
10000 AED4955.61000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BGN2.01791 AED
5 BGN10.08955 AED
10 BGN20.17910 AED
20 BGN40.35820 AED
50 BGN100.89550 AED
100 BGN201.79100 AED
250 BGN504.47750 AED
500 BGN1008.95500 AED
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2000 BGN4035.82000 AED
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