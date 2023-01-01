درهم إماراتي إلى مانات أذربيجاني

تحويل AED إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٦٢٫٨٤ azn

1.00000 AED = 0.46284 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063688.1991.4341.65580.9577518.2077
1GBP1.1578811.23155102.1261.660441.917261.1089621.0828
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.900417.1189
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.0108580.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / مانات أذربيجان
1 AED0.46284 AZN
5 AED2.31419 AZN
10 AED4.62837 AZN
20 AED9.25674 AZN
50 AED23.14185 AZN
100 AED46.28370 AZN
250 AED115.70925 AZN
500 AED231.41850 AZN
1000 AED462.83700 AZN
2000 AED925.67400 AZN
5000 AED2314.18500 AZN
10000 AED4628.37000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AZN2.16059 AED
5 AZN10.80295 AED
10 AZN21.60590 AED
20 AZN43.21180 AED
50 AZN108.02950 AED
100 AZN216.05900 AED
250 AZN540.14750 AED
500 AZN1080.29500 AED
1000 AZN2160.59000 AED
2000 AZN4321.18000 AED
5000 AZN10802.95000 AED
10000 AZN21605.90000 AED