درهم إماراتي إلى ريال برازيلي
تحويل AED إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال برازيلي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال البرازيلي
|1 AED
|1.32867 BRL
|5 AED
|6.64335 BRL
|10 AED
|13.28670 BRL
|20 AED
|26.57340 BRL
|50 AED
|66.43350 BRL
|100 AED
|132.86700 BRL
|250 AED
|332.16750 BRL
|500 AED
|664.33500 BRL
|1000 AED
|1328.67000 BRL
|2000 AED
|2657.34000 BRL
|5000 AED
|6643.35000 BRL
|10000 AED
|13286.70000 BRL