درهم إماراتي إلى ريال برازيلي

تحويل AED إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٣٢٨٫٦٧ brl

1.00000 AED = 1.32867 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال البرازيلي
1 AED1.32867 BRL
5 AED6.64335 BRL
10 AED13.28670 BRL
20 AED26.57340 BRL
50 AED66.43350 BRL
100 AED132.86700 BRL
250 AED332.16750 BRL
500 AED664.33500 BRL
1000 AED1328.67000 BRL
2000 AED2657.34000 BRL
5000 AED6643.35000 BRL
10000 AED13286.70000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BRL0.75263 AED
5 BRL3.76316 AED
10 BRL7.52633 AED
20 BRL15.05266 AED
50 BRL37.63165 AED
100 BRL75.26330 AED
250 BRL188.15825 AED
500 BRL376.31650 AED
1000 BRL752.63300 AED
2000 BRL1505.26600 AED
5000 BRL3763.16500 AED
10000 BRL7526.33000 AED