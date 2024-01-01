Дирхамы ОАЭ в бразильские реалы

Сконвертируйте AED в BRL по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = R$1,561 BRL

Среднерыночный курс в 20:58
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График изменения обменного курса AED к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 AED в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,59831,5983
Низкий1,52021,4720
В среднем1,55341,5199
Изменение2.72%4.14%
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Соотношение 1 AED к BRL

За последние 30 дней максимальный курс AED к BRL составил 1,5983, а минимальный — 1,5202. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5534. Изменение курса AED к BRL в процентном соотношении составило 2.72.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BRL составил 1,5983, а минимальный — 1,4720. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5199. Изменение курса AED к BRL в процентном соотношении составило 4.14.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бразильский реал
1 AED1,56145 BRL
5 AED7,80725 BRL
10 AED15,61450 BRL
20 AED31,22900 BRL
50 AED78,07250 BRL
100 AED156,14500 BRL
250 AED390,36250 BRL
500 AED780,72500 BRL
1000 AED1 561,45000 BRL
2000 AED3 122,90000 BRL
5000 AED7 807,25000 BRL
10000 AED15 614,50000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Дирхам ОАЭ
1 BRL0,64043 AED
5 BRL3,20216 AED
10 BRL6,40431 AED
20 BRL12,80862 AED
50 BRL32,02155 AED
100 BRL64,04310 AED
250 BRL160,10775 AED
500 BRL320,21550 AED
1000 BRL640,43100 AED
2000 BRL1 280,86200 AED
5000 BRL3 202,15500 AED
10000 BRL6 404,31000 AED