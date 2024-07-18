100 бразильских реалов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте BRL в AED по реальному обменному курсу

100 brl
65,99 aed

R$1,000 BRL = د.إ0,6599 AED

Среднерыночный курс в 17:01
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,68130,7241
Низкий0,64700,6470
В среднем0,66990,6947
Изменить-2.23%-6.52%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к AED

За последние 30 дней максимальный курс BRL к AED составил 0,6813, а минимальный — 0,6470. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6699. Изменение курса BRL к AED в процентном соотношении составило -2.23.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к AED составил 0,7241, а минимальный — 0,6470. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6947. Изменение курса BRL к AED в процентном соотношении составило -6.52.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09291,2831,4951,6230,96719,565
1 GBP1,18811,297108,4771,7761,9291,14923,25
1 USD0,9160,771183,6271,3691,4870,88617,924
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Дирхам ОАЭ
1 BRL0,65995 AED
5 BRL3,29973 AED
10 BRL6,59947 AED
20 BRL13,19894 AED
50 BRL32,99735 AED
100 BRL65,99470 AED
250 BRL164,98675 AED
500 BRL329,97350 AED
1000 BRL659,94700 AED
2000 BRL1 319,89400 AED
5000 BRL3 299,73500 AED
10000 BRL6 599,47000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бразильский реал
1 AED1,51527 BRL
5 AED7,57635 BRL
10 AED15,15270 BRL
20 AED30,30540 BRL
50 AED75,76350 BRL
100 AED151,52700 BRL
250 AED378,81750 BRL
500 AED757,63500 BRL
1000 AED1 515,27000 BRL
2000 AED3 030,54000 BRL
5000 AED7 576,35000 BRL
10000 AED15 152,70000 BRL