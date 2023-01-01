درهم إماراتي إلى ليو روماني

تحويل AED إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٢٧٢٫١٧ ron

1.00000 AED = 1.27217 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 1:40 UTC
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AED إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433851.656130.9576518.2097
1GBP1.1580811.23185102.1511.66061.918021.1090321.0893
1USD0.94010.811787182.9251.348051.557030.900317.12
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625630.01877630.01085680.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Romanian Leu
1 AED1.27217 RON
5 AED6.36085 RON
10 AED12.72170 RON
20 AED25.44340 RON
50 AED63.60850 RON
100 AED127.21700 RON
250 AED318.04250 RON
500 AED636.08500 RON
1000 AED1272.17000 RON
2000 AED2544.34000 RON
5000 AED6360.85000 RON
10000 AED12721.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 RON0.78606 AED
5 RON3.93029 AED
10 RON7.86059 AED
20 RON15.72118 AED
50 RON39.30295 AED
100 RON78.60590 AED
250 RON196.51475 AED
500 RON393.02950 AED
1000 RON786.05900 AED
2000 RON1572.11800 AED
5000 RON3930.29500 AED
10000 RON7860.59000 AED