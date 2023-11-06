10 ليو روماني إلى درهم إماراتي

تحويل RON إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
7.93 aed

1.00000 RON = 0.79346 AED

Mid-market exchange rate at 13:16
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073689.36271.466481.652330.9648518.7901
1GBP1.1536711.2386103.0971.691871.906271.1131221.678
1USD0.931450.807363183.23651.365951.539050.8987517.502
1INR0.01119040.009699630.01201410.01641050.01849010.01079750.210268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 RON0.79346 AED
5 RON3.96732 AED
10 RON7.93464 AED
20 RON15.86928 AED
50 RON39.67320 AED
100 RON79.34640 AED
250 RON198.36600 AED
500 RON396.73200 AED
1000 RON793.46400 AED
2000 RON1586.92800 AED
5000 RON3967.32000 AED
10000 RON7934.64000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Romanian Leu
1 AED1.26030 RON
5 AED6.30150 RON
10 AED12.60300 RON
20 AED25.20600 RON
50 AED63.01500 RON
100 AED126.03000 RON
250 AED315.07500 RON
500 AED630.15000 RON
1000 AED1260.30000 RON
2000 AED2520.60000 RON
5000 AED6301.50000 RON
10000 AED12603.00000 RON