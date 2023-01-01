5 درهم إماراتي إلى ليو روماني

تحويل AED إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٦٫٢٩ ron

1.00000 AED = 1.25816 RON

Mid-market exchange rate at 17:55
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.92970.7971355.52631.3600517.355
1 INR0.011982513.400040.01114030.009551620.6653440.01629680.207956
1 PKR0.003524230.29411510.003276520.002809270.1956870.004793130.061163
1 EUR1.075689.7642305.20210.857459.72411.4628718.667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Romanian Leu
1 AED1.25816 RON
5 AED6.29080 RON
10 AED12.58160 RON
20 AED25.16320 RON
50 AED62.90800 RON
100 AED125.81600 RON
250 AED314.54000 RON
500 AED629.08000 RON
1000 AED1258.16000 RON
2000 AED2516.32000 RON
5000 AED6290.80000 RON
10000 AED12581.60000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 RON0.79481 AED
5 RON3.97406 AED
10 RON7.94812 AED
20 RON15.89624 AED
50 RON39.74060 AED
100 RON79.48120 AED
250 RON198.70300 AED
500 RON397.40600 AED
1000 RON794.81200 AED
2000 RON1589.62400 AED
5000 RON3974.06000 AED
10000 RON7948.12000 AED