درهم إماراتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل AED إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اسكودو الرأس الأخضر
|1 AED
|28.35280 CVE
|5 AED
|141.76400 CVE
|10 AED
|283.52800 CVE
|20 AED
|567.05600 CVE
|50 AED
|1417.64000 CVE
|100 AED
|2835.28000 CVE
|250 AED
|7088.20000 CVE
|500 AED
|14176.40000 CVE
|1000 AED
|28352.80000 CVE
|2000 AED
|56705.60000 CVE
|5000 AED
|141764.00000 CVE
|10000 AED
|283528.00000 CVE