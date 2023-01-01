درهم إماراتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل AED إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٨٬٣٥٢٫٨٠ cve

1.00000 AED = 28.35280 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.656180.9577518.2076
1GBP1.1579411.23165102.1351.660451.917861.1090221.0844
1USD0.94020.811919182.9251.348151.557150.9004517.1188
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625750.01877780.01085860.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اسكودو الرأس الأخضر
1 AED28.35280 CVE
5 AED141.76400 CVE
10 AED283.52800 CVE
20 AED567.05600 CVE
50 AED1417.64000 CVE
100 AED2835.28000 CVE
250 AED7088.20000 CVE
500 AED14176.40000 CVE
1000 AED28352.80000 CVE
2000 AED56705.60000 CVE
5000 AED141764.00000 CVE
10000 AED283528.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CVE0.03527 AED
5 CVE0.17635 AED
10 CVE0.35270 AED
20 CVE0.70540 AED
50 CVE1.76349 AED
100 CVE3.52698 AED
250 CVE8.81745 AED
500 CVE17.63490 AED
1000 CVE35.26980 AED
2000 CVE70.53960 AED
5000 CVE176.34900 AED
10000 CVE352.69800 AED