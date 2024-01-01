10 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم إماراتي

تحويل CVE إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

10 cve
0.36 aed

Esc1.000 CVE = د.إ0.03625 AED

Mid-market exchange rate at 17:56
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CVE إلى AED مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7681.5021.660.94620.833
1 GBP1.16811.277107.1541.7541.9381.10524.326
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.056
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CVE٠٫٠٣٦٢٥ AED
5 CVE٠٫١٨١٢٧ AED
10 CVE٠٫٣٦٢٥٤ AED
20 CVE٠٫٧٢٥٠٨ AED
50 CVE١٫٨١٢٧١ AED
100 CVE٣٫٦٢٥٤٢ AED
250 CVE٩٫٠٦٣٥٥ AED
500 CVE١٨٫١٢٧١٠ AED
1000 CVE٣٦٫٢٥٤٢٠ AED
2000 CVE٧٢٫٥٠٨٤٠ AED
5000 CVE١٨١٫٢٧١٠٠ AED
10000 CVE٣٦٢٫٥٤٢٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اسكودو الرأس الأخضر
1 AED٢٧٫٥٨٣٠٠ CVE
5 AED١٣٧٫٩١٥٠٠ CVE
10 AED٢٧٥٫٨٣٠٠٠ CVE
20 AED٥٥١٫٦٦٠٠٠ CVE
50 AED١٬٣٧٩٫١٥٠٠٠ CVE
100 AED٢٬٧٥٨٫٣٠٠٠٠ CVE
250 AED٦٬٨٩٥٫٧٥٠٠٠ CVE
500 AED١٣٬٧٩١٫٥٠٠٠٠ CVE
1000 AED٢٧٬٥٨٣٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 AED٥٥٬١٦٦٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 AED١٣٧٬٩١٥٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 AED٢٧٥٬٨٣٠٫٠٠٠٠٠ CVE