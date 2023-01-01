10 эскудо Кабо-Верде в дирхамы оаэ

Сконвертируйте CVE в AED по реальному обменному курсу

10 cve
0,36 aed

1.00000 CVE = 0.03559 AED

Среднерыночный курс в 9:25 UTC
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График изменения обменного курса CVE к AED

1 мин. назад 1 CVE → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.0731589.07151.451861.668320.9584518.3834
1GBP1.163211.24825103.6051.688761.940541.1148721.3829
1USD0.931850.8011221831.35291.554610.8931517.1303
1INR0.01122690.009652070.012048210.01630.01873020.01076080.206389

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Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

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Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Дирхам ОАЭ
1 CVE0.03559 AED
5 CVE0.17795 AED
10 CVE0.35589 AED
20 CVE0.71179 AED
50 CVE1.77947 AED
100 CVE3.55894 AED
250 CVE8.89735 AED
500 CVE17.79470 AED
1000 CVE35.58940 AED
2000 CVE71.17880 AED
5000 CVE177.94700 AED
10000 CVE355.89400 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Эскудо Кабо-Верде
1 AED28.09830 CVE
5 AED140.49150 CVE
10 AED280.98300 CVE
20 AED561.96600 CVE
50 AED1404.91500 CVE
100 AED2809.83000 CVE
250 AED7024.57500 CVE
500 AED14049.15000 CVE
1000 AED28098.30000 CVE
2000 AED56196.60000 CVE
5000 AED140491.50000 CVE
10000 AED280983.00000 CVE