10 тысяч дирхамов ОАЭ в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте AED в CVE по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Esc28,07 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CVE
1 AED в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,104428,1044
Низкий27,527526,9517
В среднем27,783127,3989
Изменение1.77%1.73%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к CVE

За последние 30 дней максимальный курс AED к CVE составил 28,1044, а минимальный — 27,5275. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,7831. Изменение курса AED к CVE в процентном соотношении составило 1.77.

За последние 90 дней максимальный курс AED к CVE составил 28,1044, а минимальный — 26,9517. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,3989. Изменение курса AED к CVE в процентном соотношении составило 1.73.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к CVE

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Эскудо Кабо-Верде
1 AED28,07110 CVE
5 AED140,35550 CVE
10 AED280,71100 CVE
20 AED561,42200 CVE
50 AED1 403,55500 CVE
100 AED2 807,11000 CVE
250 AED7 017,77500 CVE
500 AED14 035,55000 CVE
1000 AED28 071,10000 CVE
2000 AED56 142,20000 CVE
5000 AED140 355,50000 CVE
10000 AED280 711,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Дирхам ОАЭ
1 CVE0,03562 AED
5 CVE0,17812 AED
10 CVE0,35624 AED
20 CVE0,71248 AED
50 CVE1,78120 AED
100 CVE3,56239 AED
250 CVE8,90598 AED
500 CVE17,81195 AED
1000 CVE35,62390 AED
2000 CVE71,24780 AED
5000 CVE178,11950 AED
10000 CVE356,23900 AED