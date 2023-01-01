10 آلاف درهم إماراتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل AED إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ aed
٢٨٠٬٣٥٠ cve

1.00000 AED = 28.03500 CVE

Mid-market exchange rate at 16:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858351.075789.76031.462631.636420.946918.6763
1 GBP1.1650311.25315104.5671.703911.906371.1031621.7572
1 USD0.929650.797989183.44361.35971.521260.8803517.362
1 INR0.01114080.009563210.011984110.01629480.0182310.01055020.208069

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اسكودو الرأس الأخضر
1 AED28.03500 CVE
5 AED140.17500 CVE
10 AED280.35000 CVE
20 AED560.70000 CVE
50 AED1401.75000 CVE
100 AED2803.50000 CVE
250 AED7008.75000 CVE
500 AED14017.50000 CVE
1000 AED28035.00000 CVE
2000 AED56070.00000 CVE
5000 AED140175.00000 CVE
10000 AED280350.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CVE0.03567 AED
5 CVE0.17835 AED
10 CVE0.35670 AED
20 CVE0.71339 AED
50 CVE1.78348 AED
100 CVE3.56697 AED
250 CVE8.91742 AED
500 CVE17.83485 AED
1000 CVE35.66970 AED
2000 CVE71.33940 AED
5000 CVE178.34850 AED
10000 CVE356.69700 AED