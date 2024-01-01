История обменного курса дирхам ОАЭ–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс дирхама ОАЭ/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 28,071, отражая изменение в размере 0.467% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.970% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 28,505, и минимумом, равным 27,590, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.161%.