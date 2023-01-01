درهم إماراتي إلى فرنك رواندي

تحويل AED إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٢٧٬٦٦١ rwf

1.00000 AED = 327.66100 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433851.656130.9576518.2097
1GBP1.1580811.23185102.1511.66061.918021.1090321.0893
1USD0.94010.811787182.9251.348051.557030.900317.12
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625630.01877630.01085680.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Rwandan Franc
1 AED327.66100 RWF
5 AED1638.30500 RWF
10 AED3276.61000 RWF
20 AED6553.22000 RWF
50 AED16383.05000 RWF
100 AED32766.10000 RWF
250 AED81915.25000 RWF
500 AED163830.50000 RWF
1000 AED327661.00000 RWF
2000 AED655322.00000 RWF
5000 AED1638305.00000 RWF
10000 AED3276610.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 RWF0.00305 AED
5 RWF0.01526 AED
10 RWF0.03052 AED
20 RWF0.06104 AED
50 RWF0.15260 AED
100 RWF0.30519 AED
250 RWF0.76298 AED
500 RWF1.52597 AED
1000 RWF3.05193 AED
2000 RWF6.10386 AED
5000 RWF15.25965 AED
10000 RWF30.51930 AED