2000 درهم إماراتي إلى فرنك رواندي

تحويل AED إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ aed
٦٧٩٬٧٥٠ rwf

1.00000 AED = 339.87500 RWF

Mid-market exchange rate at 17:57
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.929750.7971355.50621.359917.3528
1 INR0.011982513.400040.01114030.009551620.6651030.0162950.20793
1 PKR0.003524230.29411510.003276520.002809270.1956170.00479260.0611552
1 EUR1.075689.7642305.20210.857459.70251.4627118.6647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Rwandan Franc
1 AED339.87500 RWF
5 AED1699.37500 RWF
10 AED3398.75000 RWF
20 AED6797.50000 RWF
50 AED16993.75000 RWF
100 AED33987.50000 RWF
250 AED84968.75000 RWF
500 AED169937.50000 RWF
1000 AED339875.00000 RWF
2000 AED679750.00000 RWF
5000 AED1699375.00000 RWF
10000 AED3398750.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 RWF0.00294 AED
5 RWF0.01471 AED
10 RWF0.02942 AED
20 RWF0.05885 AED
50 RWF0.14711 AED
100 RWF0.29423 AED
250 RWF0.73557 AED
500 RWF1.47113 AED
1000 RWF2.94226 AED
2000 RWF5.88452 AED
5000 RWF14.71130 AED
10000 RWF29.42260 AED