درهم إماراتي إلى دولار بروني

تحويل AED إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٧٢٫٢٤ bnd

1.00000 AED = 0.37224 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 1:30 UTC
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AED إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار بروني
1 AED0.37224 BND
5 AED1.86122 BND
10 AED3.72243 BND
20 AED7.44486 BND
50 AED18.61215 BND
100 AED37.22430 BND
250 AED93.06075 BND
500 AED186.12150 BND
1000 AED372.24300 BND
2000 AED744.48600 BND
5000 AED1861.21500 BND
10000 AED3722.43000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BND2.68641 AED
5 BND13.43205 AED
10 BND26.86410 AED
20 BND53.72820 AED
50 BND134.32050 AED
100 BND268.64100 AED
250 BND671.60250 AED
500 BND1343.20500 AED
1000 BND2686.41000 AED
2000 BND5372.82000 AED
5000 BND13432.05000 AED
10000 BND26864.10000 AED