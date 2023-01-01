درهم إماراتي إلى ريال كمبودي

تحويل AED إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1119520 khr

1.00000 AED = 1119.52000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656260.9577518.2122
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918171.1092121.0922
1USD0.940150.811787182.9251.348151.557150.900417.1224
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01877780.0108580.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ريال كمبوديا
1 AED1119.52000 KHR
5 AED5597.60000 KHR
10 AED11195.20000 KHR
20 AED22390.40000 KHR
50 AED55976.00000 KHR
100 AED111952.00000 KHR
250 AED279880.00000 KHR
500 AED559760.00000 KHR
1000 AED1119520.00000 KHR
2000 AED2239040.00000 KHR
5000 AED5597600.00000 KHR
10000 AED11195200.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KHR0.00089 AED
5 KHR0.00447 AED
10 KHR0.00893 AED
20 KHR0.01786 AED
50 KHR0.04466 AED
100 KHR0.08932 AED
250 KHR0.22331 AED
500 KHR0.44662 AED
1000 KHR0.89324 AED
2000 KHR1.78648 AED
5000 KHR4.46619 AED
10000 KHR8.93239 AED