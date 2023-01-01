1 ريال كمبودي إلى درهم إماراتي

تحويل KHR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠٠ aed

1.00000 KHR = 0.00089 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 06:02
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KHR إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870551.057887.95871.450241.675320.9471519.2697
1GBP1.148711.21505101.0341.665831.924371.0879922.1343
1USD0.945350.823011183.15251.3711.583780.895418.2168
1INR0.0113690.009897610.012026110.01648780.01904670.01076820.219077

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KHR0.00089 AED
5 KHR0.00444 AED
10 KHR0.00888 AED
20 KHR0.01777 AED
50 KHR0.04441 AED
100 KHR0.08883 AED
250 KHR0.22207 AED
500 KHR0.44414 AED
1000 KHR0.88827 AED
2000 KHR1.77654 AED
5000 KHR4.44136 AED
10000 KHR8.88271 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ريال كمبوديا
1 AED1125.78000 KHR
5 AED5628.90000 KHR
10 AED11257.80000 KHR
20 AED22515.60000 KHR
50 AED56289.00000 KHR
100 AED112578.00000 KHR
250 AED281445.00000 KHR
500 AED562890.00000 KHR
1000 AED1125780.00000 KHR
2000 AED2251560.00000 KHR
5000 AED5628900.00000 KHR
10000 AED11257800.00000 KHR