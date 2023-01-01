درهم إماراتي إلى غواراني باراغواي

تحويل AED إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1982110 pyg

1.00000 AED = 1982.11000 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / غواراني باراغواي
1 AED1982.11000 PYG
5 AED9910.55000 PYG
10 AED19821.10000 PYG
20 AED39642.20000 PYG
50 AED99105.50000 PYG
100 AED198211.00000 PYG
250 AED495527.50000 PYG
500 AED991055.00000 PYG
1000 AED1982110.00000 PYG
2000 AED3964220.00000 PYG
5000 AED9910550.00000 PYG
10000 AED19821100.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PYG0.00050 AED
5 PYG0.00252 AED
10 PYG0.00505 AED
20 PYG0.01009 AED
50 PYG0.02523 AED
100 PYG0.05045 AED
250 PYG0.12613 AED
500 PYG0.25226 AED
1000 PYG0.50451 AED
2000 PYG1.00903 AED
5000 PYG2.52257 AED
10000 PYG5.04514 AED