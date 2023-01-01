درهم إماراتي إلى روبية سيشيلية

تحويل AED إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
3575.39 scr

1.00000 AED = 3.57539 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433851.656130.9576518.2097
1GBP1.1580811.23185102.1511.66061.918021.1090321.0893
1USD0.94010.811787182.9251.348051.557030.900317.12
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625630.01877630.01085680.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / روبية سيشيل
1 AED3.57539 SCR
5 AED17.87695 SCR
10 AED35.75390 SCR
20 AED71.50780 SCR
50 AED178.76950 SCR
100 AED357.53900 SCR
250 AED893.84750 SCR
500 AED1787.69500 SCR
1000 AED3575.39000 SCR
2000 AED7150.78000 SCR
5000 AED17876.95000 SCR
10000 AED35753.90000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SCR0.27969 AED
5 SCR1.39845 AED
10 SCR2.79690 AED
20 SCR5.59380 AED
50 SCR13.98450 AED
100 SCR27.96900 AED
250 SCR69.92250 AED
500 SCR139.84500 AED
1000 SCR279.69000 AED
2000 SCR559.38000 AED
5000 SCR1398.45000 AED
10000 SCR2796.90000 AED