درهم إماراتي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل AED إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٬١٤١٫٣٠ gtq

1.00000 AED = 2.14130 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

AED إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 GTQ
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0633588.17831.433771.656440.9575518.2085
1GBP1.1580811.23145102.1181.660431.91831.1089221.087
1USD0.940450.812051182.9251.348351.557750.900617.1237
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01878510.01086040.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Guatemalan Quetzal
1 AED2.14130 GTQ
5 AED10.70650 GTQ
10 AED21.41300 GTQ
20 AED42.82600 GTQ
50 AED107.06500 GTQ
100 AED214.13000 GTQ
250 AED535.32500 GTQ
500 AED1070.65000 GTQ
1000 AED2141.30000 GTQ
2000 AED4282.60000 GTQ
5000 AED10706.50000 GTQ
10000 AED21413.00000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GTQ0.46701 AED
5 GTQ2.33503 AED
10 GTQ4.67006 AED
20 GTQ9.34012 AED
50 GTQ23.35030 AED
100 GTQ46.70060 AED
250 GTQ116.75150 AED
500 GTQ233.50300 AED
1000 GTQ467.00600 AED
2000 GTQ934.01200 AED
5000 GTQ2335.03000 AED
10000 GTQ4670.06000 AED