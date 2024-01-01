Дирхамы ОАЭ в гватемальские кетсали

Сконвертируйте AED в GTQ по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Q2,104 GTQ

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к GTQ

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GTQ
1 AED в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,10582,1098
Низкий2,10132,1013
В среднем2,10422,1053
Изменение-0.02%-0.27%
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Соотношение 1 AED к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс AED к GTQ составил 2,1058, а минимальный — 2,1013. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1042. Изменение курса AED к GTQ в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AED к GTQ составил 2,1098, а минимальный — 2,1013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1053. Изменение курса AED к GTQ в процентном соотношении составило -0.27.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Гватемальский кетсаль
1 AED2,10415 GTQ
5 AED10,52075 GTQ
10 AED21,04150 GTQ
20 AED42,08300 GTQ
50 AED105,20750 GTQ
100 AED210,41500 GTQ
250 AED526,03750 GTQ
500 AED1 052,07500 GTQ
1000 AED2 104,15000 GTQ
2000 AED4 208,30000 GTQ
5000 AED10 520,75000 GTQ
10000 AED21 041,50000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Дирхам ОАЭ
1 GTQ0,47525 AED
5 GTQ2,37626 AED
10 GTQ4,75251 AED
20 GTQ9,50502 AED
50 GTQ23,76255 AED
100 GTQ47,52510 AED
250 GTQ118,81275 AED
500 GTQ237,62550 AED
1000 GTQ475,25100 AED
2000 GTQ950,50200 AED
5000 GTQ2 376,25500 AED
10000 GTQ4 752,51000 AED