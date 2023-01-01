درهم إماراتي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AED إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
9956.06 uah

1.00000 AED = 9.95606 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.655820.9576518.2094
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.917571.1090321.0879
1USD0.94010.811787182.9251.347951.556660.900317.1189
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01877190.01085680.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / هريفنيا الأوكرانية
1 AED9.95606 UAH
5 AED49.78030 UAH
10 AED99.56060 UAH
20 AED199.12120 UAH
50 AED497.80300 UAH
100 AED995.60600 UAH
250 AED2489.01500 UAH
500 AED4978.03000 UAH
1000 AED9956.06000 UAH
2000 AED19912.12000 UAH
5000 AED49780.30000 UAH
10000 AED99560.60000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 UAH0.10044 AED
5 UAH0.50221 AED
10 UAH1.00441 AED
20 UAH2.00882 AED
50 UAH5.02205 AED
100 UAH10.04410 AED
250 UAH25.11025 AED
500 UAH50.22050 AED
1000 UAH100.44100 AED
2000 UAH200.88200 AED
5000 UAH502.20500 AED
10000 UAH1004.41000 AED