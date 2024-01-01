10 هريفنا أوكرانية إلى درهم إماراتي

تحويل UAH إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
0.96 aed

1.000 UAH = 0.09557 AED

Mid-market exchange rate at 05:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٥٧١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٩٤١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨٢١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 UAH٠٫٠٩٥٥٧ AED
5 UAH٠٫٤٧٧٨٧ AED
10 UAH٠٫٩٥٥٧٤ AED
20 UAH١٫٩١١٤٨ AED
50 UAH٤٫٧٧٨٦٩ AED
100 UAH٩٫٥٥٧٣٨ AED
250 UAH٢٣٫٨٩٣٤٥ AED
500 UAH٤٧٫٧٨٦٩٠ AED
1000 UAH٩٥٫٥٧٣٨٠ AED
2000 UAH١٩١٫١٤٧٦٠ AED
5000 UAH٤٧٧٫٨٦٩٠٠ AED
10000 UAH٩٥٥٫٧٣٨٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / هريفنيا الأوكرانية
1 AED١٠٫٤٦٣١٠ UAH
5 AED٥٢٫٣١٥٥٠ UAH
10 AED١٠٤٫٦٣١٠٠ UAH
20 AED٢٠٩٫٢٦٢٠٠ UAH
50 AED٥٢٣٫١٥٥٠٠ UAH
100 AED١٬٠٤٦٫٣١٠٠٠ UAH
250 AED٢٬٦١٥٫٧٧٥٠٠ UAH
500 AED٥٬٢٣١٫٥٥٠٠٠ UAH
1000 AED١٠٬٤٦٣٫١٠٠٠٠ UAH
2000 AED٢٠٬٩٢٦٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 AED٥٢٬٣١٥٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 AED١٠٤٬٦٣١٫٠٠٠٠٠ UAH