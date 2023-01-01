500 درهم إماراتي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AED إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

500 aed
4978.56 uah

1.00000 AED = 9.95711 UAH

Mid-market exchange rate at 18:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.075689.76421.462821.63490.947318.6714
1 GBP1.1664511.25475104.7151.706461.90721.1049821.7813
1 USD0.92970.796972183.4551.361.519990.880717.3591
1 INR0.01114030.009549720.011982510.01629620.01821330.0105530.208006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / هريفنيا الأوكرانية
1 AED9.95711 UAH
5 AED49.78555 UAH
10 AED99.57110 UAH
20 AED199.14220 UAH
50 AED497.85550 UAH
100 AED995.71100 UAH
250 AED2489.27750 UAH
500 AED4978.55500 UAH
1000 AED9957.11000 UAH
2000 AED19914.22000 UAH
5000 AED49785.55000 UAH
10000 AED99571.10000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 UAH0.10043 AED
5 UAH0.50216 AED
10 UAH1.00431 AED
20 UAH2.00862 AED
50 UAH5.02155 AED
100 UAH10.04310 AED
250 UAH25.10775 AED
500 UAH50.21550 AED
1000 UAH100.43100 AED
2000 UAH200.86200 AED
5000 UAH502.15500 AED
10000 UAH1004.31000 AED