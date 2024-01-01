10 украинских гривен в дирхамы ОАЭ
Сконвертируйте UAH в AED по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к AED
1 UAH = 0,08948 AED
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|1 UAH в AED
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0896
|0,0900
|Низкий
|0,0893
|0,0891
|В среднем
|0,0895
|0,0896
|Изменение
|-0.12%
|-0.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к AED
За последние 30 дней максимальный курс UAH к AED составил 0,0896, а минимальный — 0,0893. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0895. Изменение курса UAH к AED в процентном соотношении составило -0.12.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к AED составил 0,0900, а минимальный — 0,0891. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0896. Изменение курса UAH к AED в процентном соотношении составило -0.24.
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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в дирхамы ОАЭ
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Украинская гривна
|1 AED
|11,17620 UAH
|5 AED
|55,88100 UAH
|10 AED
|111,76200 UAH
|20 AED
|223,52400 UAH
|50 AED
|558,81000 UAH
|100 AED
|1 117,62000 UAH
|250 AED
|2 794,05000 UAH
|500 AED
|5 588,10000 UAH
|1000 AED
|11 176,20000 UAH
|2000 AED
|22 352,40000 UAH
|5000 AED
|55 881,00000 UAH
|10000 AED
|111 762,00000 UAH