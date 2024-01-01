10 украинских гривен в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте UAH в AED по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = د.إ0,08948 AED

Среднерыночный курс в 01:45
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График изменения обменного курса UAH к AED

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AED
1 UAH в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08960,0900
Низкий0,08930,0891
В среднем0,08950,0896
Изменение-0.12%-0.24%
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Соотношение 1 UAH к AED

За последние 30 дней максимальный курс UAH к AED составил 0,0896, а минимальный — 0,0893. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0895. Изменение курса UAH к AED в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к AED составил 0,0900, а минимальный — 0,0891. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0896. Изменение курса UAH к AED в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,390,7741,3261,39117,6181,518
1 EUR1,072190,4870,831,4221,49218,8911,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,01911,7131,79722,7591,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Дирхам ОАЭ
1 UAH0,08948 AED
5 UAH0,44738 AED
10 UAH0,89476 AED
20 UAH1,78952 AED
50 UAH4,47381 AED
100 UAH8,94762 AED
250 UAH22,36905 AED
500 UAH44,73810 AED
1000 UAH89,47620 AED
2000 UAH178,95240 AED
5000 UAH447,38100 AED
10000 UAH894,76200 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Украинская гривна
1 AED11,17620 UAH
5 AED55,88100 UAH
10 AED111,76200 UAH
20 AED223,52400 UAH
50 AED558,81000 UAH
100 AED1 117,62000 UAH
250 AED2 794,05000 UAH
500 AED5 588,10000 UAH
1000 AED11 176,20000 UAH
2000 AED22 352,40000 UAH
5000 AED55 881,00000 UAH
10000 AED111 762,00000 UAH