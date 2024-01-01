Дирхамы ОАЭ в украинские гривны

Сконвертируйте AED в UAH по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₴11,20 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 AED в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,203511,2171
Низкий11,162211,1081
В среднем11,173411,1631
Изменение0.36%0.86%
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Соотношение 1 AED к UAH

За последние 30 дней максимальный курс AED к UAH составил 11,2035, а минимальный — 11,1622. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,1734. Изменение курса AED к UAH в процентном соотношении составило 0.36.

За последние 90 дней максимальный курс AED к UAH составил 11,2171, а минимальный — 11,1081. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1631. Изменение курса AED к UAH в процентном соотношении составило 0.86.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Украинская гривна
1 AED11,20340 UAH
5 AED56,01700 UAH
10 AED112,03400 UAH
20 AED224,06800 UAH
50 AED560,17000 UAH
100 AED1 120,34000 UAH
250 AED2 800,85000 UAH
500 AED5 601,70000 UAH
1000 AED11 203,40000 UAH
2000 AED22 406,80000 UAH
5000 AED56 017,00000 UAH
10000 AED112 034,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Дирхам ОАЭ
1 UAH0,08926 AED
5 UAH0,44629 AED
10 UAH0,89259 AED
20 UAH1,78518 AED
50 UAH4,46294 AED
100 UAH8,92588 AED
250 UAH22,31470 AED
500 UAH44,62940 AED
1000 UAH89,25880 AED
2000 UAH178,51760 AED
5000 UAH446,29400 AED
10000 UAH892,58800 AED