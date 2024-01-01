10 дирхамов ОАЭ в украинские гривны
Сконвертируйте AED в UAH по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к UAH
1 AED = 11,20340 UAH
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|1 AED в UAH
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,2035
|11,2171
|Низкий
|11,1622
|11,1081
|В среднем
|11,1734
|11,1631
|Изменение
|0.36%
|0.86%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к UAH
За последние 30 дней максимальный курс AED к UAH составил 11,2035, а минимальный — 11,1622. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,1734. Изменение курса AED к UAH в процентном соотношении составило 0.36.
За последние 90 дней максимальный курс AED к UAH составил 11,2171, а минимальный — 11,1081. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1631. Изменение курса AED к UAH в процентном соотношении составило 0.86.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в украинские гривны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Украинская гривна
|1 AED
|11,20340 UAH
|5 AED
|56,01700 UAH
|10 AED
|112,03400 UAH
|20 AED
|224,06800 UAH
|50 AED
|560,17000 UAH
|100 AED
|1 120,34000 UAH
|250 AED
|2 800,85000 UAH
|500 AED
|5 601,70000 UAH
|1000 AED
|11 203,40000 UAH
|2000 AED
|22 406,80000 UAH
|5000 AED
|56 017,00000 UAH
|10000 AED
|112 034,00000 UAH