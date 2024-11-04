дирхам ОАЭ украинские гривны История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса дирхам ОАЭ украинские гривны. Это сводная страница дирхам ОАЭ (AED) украинские гривны (UAH) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AED и UAH за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса AED к UAH
1 AED = 11,20340 UAH
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
История обменного курса дирхам ОАЭ–украинские гривны
Обменный курс дирхама ОАЭ/украинские гривны сейчас составляет 11,203, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.242% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,204, и минимумом, равным 11,176, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.122%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в украинские гривны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.