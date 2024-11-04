История обменного курса дирхам ОАЭ–украинские гривны

Обменный курс дирхама ОАЭ/украинские гривны сейчас составляет 11,203, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.242% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,204, и минимумом, равным 11,176, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.122%.