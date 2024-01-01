Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile AED → UAH çevirin

1.000 aed
10.638,80 uah

1,000 AED = 10,64 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Ukrayna Grivnası
1 AED10,63880 UAH
5 AED53,19400 UAH
10 AED106,38800 UAH
20 AED212,77600 UAH
50 AED531,94000 UAH
100 AED1.063,88000 UAH
250 AED2.659,70000 UAH
500 AED5.319,40000 UAH
1000 AED10.638,80000 UAH
2000 AED21.277,60000 UAH
5000 AED53.194,00000 UAH
10000 AED106.388,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 UAH0,09400 AED
5 UAH0,46998 AED
10 UAH0,93995 AED
20 UAH1,87991 AED
50 UAH4,69977 AED
100 UAH9,39954 AED
250 UAH23,49885 AED
500 UAH46,99770 AED
1000 UAH93,99540 AED
2000 UAH187,99080 AED
5000 UAH469,97700 AED
10000 UAH939,95400 AED