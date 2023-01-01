درهم إماراتي إلى دينار تونسي

تحويل AED إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٨٥٣٫٤٣٠ tnd

1.00000 AED = 0.85343 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433911.6560.9577518.2103
1GBP1.1580811.2317102.1391.660451.917641.1091521.0874
1USD0.940150.811886182.9251.34811.55690.9004517.1206
1INR0.01133750.009790610.012059110.01625690.01877490.01085860.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Tunisian Dinar
1 AED0.85343 TND
5 AED4.26715 TND
10 AED8.53430 TND
20 AED17.06860 TND
50 AED42.67150 TND
100 AED85.34300 TND
250 AED213.35750 TND
500 AED426.71500 TND
1000 AED853.43000 TND
2000 AED1706.86000 TND
5000 AED4267.15000 TND
10000 AED8534.30000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TND1.17174 AED
5 TND5.85870 AED
10 TND11.71740 AED
20 TND23.43480 AED
50 TND58.58700 AED
100 TND117.17400 AED
250 TND292.93500 AED
500 TND585.87000 AED
1000 TND1171.74000 AED
2000 TND2343.48000 AED
5000 TND5858.70000 AED
10000 TND11717.40000 AED