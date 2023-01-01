20 درهم إماراتي إلى دينار تونسي

تحويل AED إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aed
١٧٫٠٥٣ tnd

1.00000 AED = 0.85264 TND

Mid-market exchange rate at 18:17
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.92980.79703555.51021.359917.3539
1 INR0.011982513.400040.01114130.009550480.6651510.0162950.207943
1 PKR0.003524230.29411510.003276830.002808930.1956310.00479260.0611591
1 EUR1.075589.7559305.17310.857259.70121.4625718.6641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Tunisian Dinar
1 AED0.85264 TND
5 AED4.26319 TND
10 AED8.52638 TND
20 AED17.05276 TND
50 AED42.63190 TND
100 AED85.26380 TND
250 AED213.15950 TND
500 AED426.31900 TND
1000 AED852.63800 TND
2000 AED1705.27600 TND
5000 AED4263.19000 TND
10000 AED8526.38000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TND1.17283 AED
5 TND5.86415 AED
10 TND11.72830 AED
20 TND23.45660 AED
50 TND58.64150 AED
100 TND117.28300 AED
250 TND293.20750 AED
500 TND586.41500 AED
1000 TND1172.83000 AED
2000 TND2345.66000 AED
5000 TND5864.15000 AED
10000 TND11728.30000 AED