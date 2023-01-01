درهم إماراتي إلى منات تركمانستاني

تحويل AED إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٩٥١٫٥٤ tmt

1.00000 AED = 0.95154 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433911.6560.9577518.2103
1GBP1.1580811.2317102.1391.660451.917641.1091521.0874
1USD0.940150.811886182.9251.34811.55690.9004517.1206
1INR0.01133750.009790610.012059110.01625690.01877490.01085860.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Turkmenistani Manat
1 AED0.95154 TMT
5 AED4.75769 TMT
10 AED9.51538 TMT
20 AED19.03076 TMT
50 AED47.57690 TMT
100 AED95.15380 TMT
250 AED237.88450 TMT
500 AED475.76900 TMT
1000 AED951.53800 TMT
2000 AED1903.07600 TMT
5000 AED4757.69000 TMT
10000 AED9515.38000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TMT1.05093 AED
5 TMT5.25465 AED
10 TMT10.50930 AED
20 TMT21.01860 AED
50 TMT52.54650 AED
100 TMT105.09300 AED
250 TMT262.73250 AED
500 TMT525.46500 AED
1000 TMT1050.93000 AED
2000 TMT2101.86000 AED
5000 TMT5254.65000 AED
10000 TMT10509.30000 AED