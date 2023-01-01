500 درهم إماراتي إلى منات تركمانستاني

تحويل AED إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aed
٤٧٥٫٨٧ tmt

1.00000 AED = 0.95173 TMT

Mid-market exchange rate at 18:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.075589.75591.462571.634870.947318.6663
1 GBP1.1665911.25465104.7071.70621.90721.1051121.7756
1 USD0.92980.797035183.4551.35991.52010.880817.3559
1 INR0.01114130.009550480.011982510.0162950.01821460.01055420.207967

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Turkmenistani Manat
1 AED0.95173 TMT
5 AED4.75867 TMT
10 AED9.51733 TMT
20 AED19.03466 TMT
50 AED47.58665 TMT
100 AED95.17330 TMT
250 AED237.93325 TMT
500 AED475.86650 TMT
1000 AED951.73300 TMT
2000 AED1903.46600 TMT
5000 AED4758.66500 TMT
10000 AED9517.33000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TMT1.05072 AED
5 TMT5.25360 AED
10 TMT10.50720 AED
20 TMT21.01440 AED
50 TMT52.53600 AED
100 TMT105.07200 AED
250 TMT262.68000 AED
500 TMT525.36000 AED
1000 TMT1050.72000 AED
2000 TMT2101.44000 AED
5000 TMT5253.60000 AED
10000 TMT10507.20000 AED