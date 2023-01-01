درهم إماراتي إلى روبية سريلانكي
تحويل AED إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / روبية سريلانكية
|1 AED
|88.34740 LKR
|5 AED
|441.73700 LKR
|10 AED
|883.47400 LKR
|20 AED
|1766.94800 LKR
|50 AED
|4417.37000 LKR
|100 AED
|8834.74000 LKR
|250 AED
|22086.85000 LKR
|500 AED
|44173.70000 LKR
|1000 AED
|88347.40000 LKR
|2000 AED
|176694.80000 LKR
|5000 AED
|441737.00000 LKR
|10000 AED
|883474.00000 LKR