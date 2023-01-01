درهم إماراتي إلى روبية سريلانكي

تحويل AED إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٨٨٬٣٤٧٫٤٠ lkr

1.00000 AED = 88.34740 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

AED إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.1991.434051.656440.957718.2117
1GBP1.1581411.2318102.1471.660841.918391.1091621.0917
1USD0.94020.81182182.9251.34831.557390.900517.1227
1INR0.0113380.009789810.012059110.01625930.01878070.01085920.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / روبية سريلانكية
1 AED88.34740 LKR
5 AED441.73700 LKR
10 AED883.47400 LKR
20 AED1766.94800 LKR
50 AED4417.37000 LKR
100 AED8834.74000 LKR
250 AED22086.85000 LKR
500 AED44173.70000 LKR
1000 AED88347.40000 LKR
2000 AED176694.80000 LKR
5000 AED441737.00000 LKR
10000 AED883474.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LKR0.01132 AED
5 LKR0.05659 AED
10 LKR0.11319 AED
20 LKR0.22638 AED
50 LKR0.56595 AED
100 LKR1.13190 AED
250 LKR2.82975 AED
500 LKR5.65950 AED
1000 LKR11.31900 AED
2000 LKR22.63800 AED
5000 LKR56.59500 AED
10000 LKR113.19000 AED