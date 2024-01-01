Дирхамы ОАЭ в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте AED в LKR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Sr79,63 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 AED в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий79,922483,0559
Низкий79,621379,6213
В среднем79,755580,9163
Изменение-0.09%-2.49%
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Соотношение 1 AED к LKR

За последние 30 дней максимальный курс AED к LKR составил 79,9224, а минимальный — 79,6213. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 79,7555. Изменение курса AED к LKR в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к LKR составил 83,0559, а минимальный — 79,6213. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 80,9163. Изменение курса AED к LKR в процентном соотношении составило -2.49.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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AED в PKR

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AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Шри-Ланкийская рупия
1 AED79,62840 LKR
5 AED398,14200 LKR
10 AED796,28400 LKR
20 AED1 592,56800 LKR
50 AED3 981,42000 LKR
100 AED7 962,84000 LKR
250 AED19 907,10000 LKR
500 AED39 814,20000 LKR
1000 AED79 628,40000 LKR
2000 AED159 256,80000 LKR
5000 AED398 142,00000 LKR
10000 AED796 284,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Дирхам ОАЭ
1 LKR0,01256 AED
5 LKR0,06279 AED
10 LKR0,12558 AED
20 LKR0,25117 AED
50 LKR0,62792 AED
100 LKR1,25583 AED
250 LKR3,13958 AED
500 LKR6,27915 AED
1000 LKR12,55830 AED
2000 LKR25,11660 AED
5000 LKR62,79150 AED
10000 LKR125,58300 AED