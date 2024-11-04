дирхам ОАЭ шри-ланкийские рупии История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса дирхам ОАЭ шри-ланкийские рупии. Это сводная страница дирхам ОАЭ (AED) шри-ланкийские рупии (LKR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AED и LKR за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса AED к LKR
1 AED = 79,62840 LKR
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История обменного курса дирхам ОАЭ–шри-ланкийские рупии
Обменный курс дирхама ОАЭ/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 79,628, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.121% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 79,792, и минимумом, равным 79,542, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.126%.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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