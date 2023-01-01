درهم إماراتي إلى أوقية موريتانية

تحويل AED إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
10333.50 mru

1.00000 AED = 10.33350 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 1:37 UTC
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AED إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritanian Ouguiya
1 AED10.33350 MRU
5 AED51.66750 MRU
10 AED103.33500 MRU
20 AED206.67000 MRU
50 AED516.67500 MRU
100 AED1033.35000 MRU
250 AED2583.37500 MRU
500 AED5166.75000 MRU
1000 AED10333.50000 MRU
2000 AED20667.00000 MRU
5000 AED51667.50000 MRU
10000 AED103335.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MRU0.09677 AED
5 MRU0.48386 AED
10 MRU0.96772 AED
20 MRU1.93545 AED
50 MRU4.83862 AED
100 MRU9.67725 AED
250 MRU24.19312 AED
500 MRU48.38625 AED
1000 MRU96.77250 AED
2000 MRU193.54500 AED
5000 MRU483.86250 AED
10000 MRU967.72500 AED