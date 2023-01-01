درهم إماراتي إلى أوقية موريتانية
تحويل AED إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritanian Ouguiya
|1 AED
|10.33350 MRU
|5 AED
|51.66750 MRU
|10 AED
|103.33500 MRU
|20 AED
|206.67000 MRU
|50 AED
|516.67500 MRU
|100 AED
|1033.35000 MRU
|250 AED
|2583.37500 MRU
|500 AED
|5166.75000 MRU
|1000 AED
|10333.50000 MRU
|2000 AED
|20667.00000 MRU
|5000 AED
|51667.50000 MRU
|10000 AED
|103335.00000 MRU