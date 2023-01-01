100 درهم إماراتي إلى أوقية موريتانية

تحويل AED إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aed
١٬٠٧٥٫٨٩ mru

1.00000 AED = 10.75890 MRU

Mid-market exchange rate at 17:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85751.074789.68511.461911.636520.946718.6543
1 GBP1.1661811.25335104.5941.704931.908561.1040221.7553
1 USD0.93050.797862183.45131.36031.522770.880917.3577
1 INR0.01115010.009560810.01198310.01630050.01824740.01055590.207998

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritanian Ouguiya
1 AED10.75890 MRU
5 AED53.79450 MRU
10 AED107.58900 MRU
20 AED215.17800 MRU
50 AED537.94500 MRU
100 AED1075.89000 MRU
250 AED2689.72500 MRU
500 AED5379.45000 MRU
1000 AED10758.90000 MRU
2000 AED21517.80000 MRU
5000 AED53794.50000 MRU
10000 AED107589.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MRU0.09295 AED
5 MRU0.46473 AED
10 MRU0.92946 AED
20 MRU1.85892 AED
50 MRU4.64729 AED
100 MRU9.29459 AED
250 MRU23.23647 AED
500 MRU46.47295 AED
1000 MRU92.94590 AED
2000 MRU185.89180 AED
5000 MRU464.72950 AED
10000 MRU929.45900 AED