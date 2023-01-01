درهم إماراتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AED إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1036.99 ils

1.00000 AED = 1.03699 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:34 UTC
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AED إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656520.9576518.2127
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918471.109121.0927
1USD0.94020.811787182.9251.348151.557390.900317.1228
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01878070.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Israeli New Sheqel
1 AED1.03699 ILS
5 AED5.18495 ILS
10 AED10.36990 ILS
20 AED20.73980 ILS
50 AED51.84950 ILS
100 AED103.69900 ILS
250 AED259.24750 ILS
500 AED518.49500 ILS
1000 AED1036.99000 ILS
2000 AED2073.98000 ILS
5000 AED5184.95000 ILS
10000 AED10369.90000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ILS0.96433 AED
5 ILS4.82167 AED
10 ILS9.64333 AED
20 ILS19.28666 AED
50 ILS48.21665 AED
100 ILS96.43330 AED
250 ILS241.08325 AED
500 ILS482.16650 AED
1000 ILS964.33300 AED
2000 ILS1928.66600 AED
5000 ILS4821.66500 AED
10000 ILS9643.33000 AED