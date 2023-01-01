درهم إماراتي إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل AED إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Israeli New Sheqel
|1 AED
|1.03699 ILS
|5 AED
|5.18495 ILS
|10 AED
|10.36990 ILS
|20 AED
|20.73980 ILS
|50 AED
|51.84950 ILS
|100 AED
|103.69900 ILS
|250 AED
|259.24750 ILS
|500 AED
|518.49500 ILS
|1000 AED
|1036.99000 ILS
|2000 AED
|2073.98000 ILS
|5000 AED
|5184.95000 ILS
|10000 AED
|10369.90000 ILS
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 ILS
|0.96433 AED
|5 ILS
|4.82167 AED
|10 ILS
|9.64333 AED
|20 ILS
|19.28666 AED
|50 ILS
|48.21665 AED
|100 ILS
|96.43330 AED
|250 ILS
|241.08325 AED
|500 ILS
|482.16650 AED
|1000 ILS
|964.33300 AED
|2000 ILS
|1928.66600 AED
|5000 ILS
|4821.66500 AED
|10000 ILS
|9643.33000 AED