История обменного курса чешская крона–польские злотые

Обменный курс чешские кроны/польские злотые сейчас составляет 0,171, отражая изменение в размере -0.291% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.644% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/польские злотые колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,172, и минимумом, равным 0,171, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.283%.